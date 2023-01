Os OnePlus Buds Pro 2 oferecem efeito de áudio espacial, ANC e design dual-driver

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nos últimos anos, a OnePlus tem feito avanços no mercado de fones de ouvido acessíveis e - além de lançar seu mais recente telefone principal - a empresa levantou a tampa em seus próximos botões premium como parte de seu lançamento na China.

Os OnePlus Buds Pro 2 trazem o design do modelo de primeira geração, mas atualizam os internos para oferecer um som melhor e mais imersivo e cancelamento de ruído.

O que é interessante sobre este par de gemas é que - semelhante ao recente modelo Pro da Huawei - tem um sistema de duplo driver composto por um woofer grande de 11mm e um tweeter de 6mm.

O driver maior é projetado para fornecer graves potentes e responsivos sem perder qualidade enquanto o tweeter menor está lá para aumentar a clareza nas freqüências mais altas e nos vocais.

O OnePlus não foi o único a construir este sistema. Ele colaborou com o especialista em áudio Dynaudio para desenvolver esta solução. Se você nunca ouviu esse nome antes, é uma empresa que trabalha regularmente com fabricantes como OnePlus e outros fabricantes nos bastidores, ajudando a desenvolver várias soluções e tecnologias de áudio dentro de smartphones e fones de ouvido.

OnePlus também está pulando a bordo do Spatial Audio bandwagon, dizendo que "estabeleceu um novo padrão" para a tecnologia, pelo menos, se você for um usuário de telefone Android.

O Buds Pro 2 apresenta um algoritmo dedicado não só a entregar Spatial Audio, mas também pode "upmixar" mixagens de áudio estéreo para tirar proveito de seu som mais amplo, imitando o efeito de fontes de som estéreo.

Isto - combinado com seis sensores de rastreamento de movimento da cabeça - significa que, independentemente de como você gire sua cabeça, a direção do áudio permanecerá fixa com você no centro.

Há também o ANC, ajudando a cancelar até 48dB de sons ambientais externos, e este cancelamento de ruído se adapta à sua própria audição usando microfones para detectar qualquer vazamento de som para ajudar a garantir que ele faça seu trabalho de forma eficaz, independentemente da forma de seu ouvido.

Quanto ao desempenho básico, há muito a oferecer aqui. Os novos fones de ouvido têm áudio Bluetooth 5.3 LE e - com fones de ouvido e bateria da caixa combinados - podem proporcionar até 39 horas de reprodução de música.

Ainda não temos um preço para fora da China, mas - como o OnePlus 11 5G - o Buds Pro 2 será revelado para os mercados globais no evento em Nova Delhi, em 7 de fevereiro.

