Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Assim como o OnePlus 11, o fabricante chinês planeja revelar em breve um novo par de fones de ouvido sem fio - provavelmente durante seu evento de 7 de fevereiro na Índia.

Entretanto, você não terá tanto tempo para esperar para vê-los - um par, o que parece, de imagens de imprensa e marketing do OnePlus já apareceram online.

O renomado leaker Evan Blass postou algumas fotos das próximas edições em seu Twitter, incluindo um "unboxing" mostrando tudo o que você recebe na compra.

Há poucos detalhes, mas aprendemos algumas coisas durante os vazamentos anteriores, para que você possa ter uma idéia do que esperar.

O Buds Pro 2 virá em três cores, ao que parece, verde (para combinar com uma das novas variantes do OnePlus 11), preto e branco.

Eles serão feitos em parceria com a Dynaudio, que tem sua marca gravada na caixa de carga, enquanto a duração da bateria será de até 38 horas caixa e botões combinados.

De acordo com as especulações, as gemas esportivas terão dois condutores - 6mm e 11mm - em cada orelha e, presumimos, o cancelamento ativo do ruído. Isto está na primeira geração do Buds Pro, portanto não há razão para que ele esteja ausente desta vez.

O preço ainda não foi revelado, mas considerando os originais lançados a 139 libras esterlinas, pode-se esperar que os substitutos fiquem em torno do mesmo estádio.

Escrito por Rik Henderson.