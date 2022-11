OnePlus Buds Pro 2 sem fio tocado para o lançamento do 1º trimestre de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O OnePlus está atrasado na atualização de seus fones de ouvido sem fio Buds Pro e um novo relatório tem os Buds Pro 2 sendo anunciados juntamente com o OnePlus 11 no primeiro trimestre de 2023.

Os atuais earbuds OnePlus Buds Pro foram anunciados pela primeira vez em julho de 2021, o que significa que a empresa está muito atrasada por nos dar algo novo para ouvir. Muito mais, de fato. Agora um novo relatório citando a dica Mukul Sharma tem o OnePlus preparando um anúncio ao lado de um novo telefone - nada menos que o OnePlus 11. Pensa-se que a produção dos fones de ouvido já começou na Ásia e na Europa.

"Mukul também revelou que o OnePlus Buds Pro 2 fará sua estréia oficial junto com o OnePlus 11", o relatório do MySmartPrice começa antes de acrescentar que um lançamento Q1 2023 está nos cartões. Isso significa que provavelmente só teremos que esperar mais alguns meses antes da grande revelação.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quando os OnePlus Buds Pro 2 forem finalmente anunciados, podemos esperar pelo cancelamento ativo do ruído (ANC), enquanto um novo recurso de ruído ambiente também é anunciado. A forma como é descrito faz com que soe semelhante ao modo Transparência da Apple, disponível em seus próprios fones de ouvido e fones de ouvido high-end. Deve permitir a entrada de algum som para momentos em que isso possa vir a ser útil, como andar por ruas movimentadas ou ouvir sua parada em um trem.

É a Semana de Jogos de PC em associação com a Nvidia GeForce RTX Por Rik Henderson · 10 Maio 2022 A PC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX está funcionando toda esta semana no Pocket-lint.

Outros recursos de boatos incluem até 38 horas de duração da bateria com ANC desativado e carregamento rápido através de uma porta USB-C. Além disso, teremos que esperar que o OnePlus anuncie oficialmente estas coisas no início do próximo ano.

Escrito por Oliver Haslam.