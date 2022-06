OnePlus disse que está desenvolvendo dois novos conjuntos de Earbuds TWS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A OnePlus tem se mantido ocupada, vimos uma série de smartphones este ano junto com os Nord Buds.

Agora, parece que temos ainda mais do que o esperado no pipeline, incluindo alguns novos aparelhos de desgaste:

[Exclusivo] Dois novos OnePlus TWS estão chegando em breve à Índia.

1 OnePlus TWS da marca OnePlus Nord-branded e

1 OnePlus TWS

Espera que o lançamento aconteça ao lado de alguns dos próximos smartphones OnePlus no terceiro trimestre.

Além disso, OnePlus Watch 2 e Band 2 também estão alinhados.

Sinta-se à vontade para redobrar os esforços. # OnePlus- Mukul Sharma (@stufflistings) 24 de junho de 2022

Os detalhes são escassos no momento, mas podemos esperar os dois novos conjuntos de fones de ouvido sem fio junto com o próximo lançamento telefônico, esperado para o terceiro trimestre do ano.

Melhores fones de ouvido USB-C para telefones Android 2022 Por Dan Grabham · 27 Junho 2022

Parece que em breve será um sucessor dos Nord Buds, mas com os dispositivos de lançamento OnePlus a um ritmo relâmpago, não ficaríamos muito surpresos para que isto se mantenha verdadeiro.

Também deveríamos esperar um conjunto mais premium de fones de ouvido sem fio, talvez um seguimento dos OnePlus Buds que verificamos alguns anos atrás.

Adoraríamos ver mais opções de fones de ouvido estilo AirPods, sem as pontas de silicone, pois as opções tendem a ser mais limitadas nessa área, mas o tempo dirá se o OnePlus se mantém com o design.

Sharma também sugere que veremos tanto um OnePlus de primeira qualidade, o Watch 2, como um rastreador de baixo custo, o Band 2.

Não ficamos muito impressionados com o primeiro passeio do OnePlus Watch, então esperamos que seu sucessor traga algumas melhorias muito necessárias.

Se estes dispositivos verão um lançamento fora da Índia não está claro no momento, mas estamos ansiosos para aprender mais.

Escrito por Luke Baker.