Aqui estão os OnePlus Nord Buds em uma foto oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus Índia tweeted uma imagem dos OnePlus Nord Buds antes de seu lançamento em 28 de abril.

A imagem será oficialmente revelada ao lado dos smartphones OnePlus 10R 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite durante o evento More Power to You de lançamento da empresa.

Os botões devem marcar a primeira vez que a marca Nord será usada em um produto que não seja um telefone. Ele foi projetado para significar uma alternativa mais acessível para os produtos OnePlus de bandeira.

Com toda honestidade, exceto a imagem postada na conta oficial do Twitter, pouco mais se sabe sobre os verdadeiros fones de ouvido sem fio no momento.

Os OnePlus Nord Buds estão aqui para abalar a cidade em breve! Mantenha-se notificado e ganhe em grande: https://t.co/NlMgDtCRfR pic.twitter.com/TRXNTEZcRb- OnePlus Índia (@OnePlus_IN) 18 de abril de 2022

Eles foram vistos recentemente no site da FCC - o site de certificação de comunicações nos EUA. Isto sugere que eles foram aprovados para uso no país, portanto é provável que sejam destinados a um lançamento global, e não apenas para o mercado indiano.

A nova imagem mostra um design semelhante, mas simplificado em comparação com o OnePlus Buds Z2. Suspeitamos que os Nord Buds não virão com cancelamento ativo de ruído, portanto, para manter os dois modelos separados.

Quer fazer a corrida Wings for Life? Compre fones de ouvido Philips Go e receba sua taxa de entrada gratuitamente Por Pocket-lint International Promotion · 1 Abril 2022 A Philips está oferecendo entrada gratuita para o Wings for Life World Run na compra de fones de ouvido Philips Go selecionados.

Entretanto, o preço dos Nord Buds será muito provavelmente muito atraente. Eles podem até ser oferecidos como um incentivo para os compradores do novo CE 2 Lite quando isso também for lançado.

Descobriremos no dia 28 de abril durante o evento, que você poderá acompanhar ao vivo aqui.

Escrito por Rik Henderson.