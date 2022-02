OnePlus pode lançar em breve fones de ouvido da marca Nord

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca OnePlus não é estranha aos fones de ouvido sem fio, oferecendo opções como OnePlus Buds ,Bullets e Buds Z2 .

Você pode pensar que eles já têm uma opção para todos os usuários, mas o vazamento mais recente do OnLeaks, muitas vezes confiável, sugere que há mais em andamento.

As renderizações de alta resolução nos dão nossa primeira olhada no que são apontados como fones de ouvido Nord TWS .

As renderizações mostram um estilo diferente dos designs atuais do OnePlus , com uma haste mais curta e mais larga e um toque de ouro brilhante.

O círculo dourado nos fones de ouvido que presumimos será um botão de toque capacitivo para controle de mídia e atendimento de chamadas telefônicas.

O estojo de carregamento é um caso quadrado com um logotipo OnePlus em relevo dourado na tampa, que lembra alguns dos fones de ouvido TWS da Sony .

A 91mobiles afirma que os renders são "baseados nas imagens ao vivo das unidades de estágio final de prototipagem", mas devemos esperar pequenas alterações no produto final.

O relatório também sugere que os fones de ouvido incluirão recursos como ANC e baixa latência para jogos , mantendo um preço agressivo.

Atualmente, não há indicação se o OnePlus oferecerá cores alternativas dos fones de ouvido Nord, mas o ouro adiciona alguma variedade às ofertas monocromáticas atuais.

Como a marca Nord geralmente é reservada para os smartphones de médio porte da marca, também esperamos preços de médio porte nesses fones de ouvido.

O OnePlus tem vários produtos que serão lançados nos próximos meses, portanto, se os botões Nord se parecerem com o seu tipo de coisa, talvez você não precise esperar muito.

Escrito por Luke Baker.