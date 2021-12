Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus lançou um novo par de fones de ouvido sem fio verdadeiros, trazendo alguns dos recursos de ponta do Buds Pro em um produto mais acessível.

OnePlus Buds Z2 usa um design familiar, semelhante ao AirPods em teoria, com a haste externa apontando para baixo de um fone de ouvido arredondado em forma de lágrima.

Como o Buds Pro, o Buds Z2 possui ANC (Active Noise Canceling) com dois níveis diferentes de cancelamento de ruído, oferecendo 25 ou 40 decibéis de cancelamento.

A música chega aos seus ouvidos usando alguns drivers de 11 mm relativamente grandes. Além disso, eles podem tocar música por até 38 horas, incluindo a bateria no estojo.

Além do mais, usando a tecnologia de carregamento rápido, você só precisa conectá-los por 10 minutos para obter 5 horas de reprodução.

Um dos recursos mais convenientes para pousar no Buds Z2 é o suporte ao Google Fast Pair , que torna muito simples emparelhar e conectar a qualquer um dos seus dispositivos Android.

Você terá um visual pop-up na tela com um botão de emparelhamento fácil. E - uma vez emparelhado - você pode ver os níveis de bateria individuais para cada botão e caixa. Além disso, você pode até usar o serviço Find my Buds do Google para localizá-los.

Eles são construídos para sobreviver às intempéries também, com classificação IP55 contra entrada de poeira e água nos próprios botões e resistência a respingos IPX4 no case.

Use-os com um telefone moderno OnePlus carro-chefe (do OnePlus 7/7 Pro para cima) e você terá suporte para Dolby Atmos e latência de 94ms para áudio de jogos no modo Pro Gaming.

OnePlus Buds Z2 estará disponível em preto ou branco quando forem enviados e custará apenas £ 99 no Reino Unido, tornando-os botões altamente acessíveis para o desempenho que prometem.