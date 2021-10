Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os mais recentes fones de ouvido sem fio da OnePlus parecem prestes a ser lançados ao virar da esquina, já que um novo vazamento de especificações e uma série de renderizações exibindo os Buds Z2 atualizados deixam pouco a segredos.

Eles devem implementar recursos do OnePlus Buds Pro mais premium, já que o novo modelo Z2 foi projetado para mostrar sete horas de tempo de escuta por botão, com um total de 38 horas utilizando o estojo de carregamento, cancelamento de ruído ativo (ANC), Bluetooth 5.2 e resistência IP55 à água e poeira.

ANC é uma grande vantagem, com o cancelamento de ruído anteriormente exclusivo para Buds Pro de $ 150 / £ 140 de gama alta.

O recém-lançado OnePlus Buds Pro .

Inicialmente, houve relatos de que o OnePlus estava trabalhando em um par de Buds Pro Lite, mas considerando a óbvia paridade de recursos esperada no Z2, parece que a empresa optou por trazer esse nível de oferta para a linha Z em vez disso.

De acordo com as especificações divulgadas, os próprios fones de ouvido provavelmente encolherão um pouco, enquanto o estojo de carregamento deverá ver apenas mudanças sutis. Os fones de ouvido são fixados para ir de 37,98 x 23,35 mm a 33 x 22,44 mm, enquanto o estojo de carregamento permanecerá relativamente o mesmo em 75 x 35,9 x 29,05 mm a 73,15 x 36,80 x 29,70 mm.

Caso você não consiga criptografar isso:



Buds Z2

IP55

ANC

Bluetooth 5.2

7H Buds

38H Buds + Case

10Min Charging = 5H ouvindo

Cores: Preto, Branco



E o mais importante:

Cheeeeeaaaap



Praticamente o Buds Pro por menos $ https://t.co/iuKxQXpVMj - Max Jambor (@MaxJmb) 29 de setembro de 2021

Ainda não há informações sobre o preço, mas considerando o OnePlus Buds Z original por apenas US $ 50 / £ 55 com descontos disponíveis, não esperamos que o Z2 tenha um preço muito mais alto do que isso.

