OnePlus vai lançar Buds Pro Lite mais barato com ANC?

(Pocket-lint) - OnePlus está planejando lançar um par mais barato de fones de ouvido sem fio verdadeiros com cancelamento de ruído ativo (ANC), tendo lançado recentemente seu primeiro par de fones de ouvido equipados com ANC.

De acordo com um boato, os novos fones de ouvido serão uma edição "Lite" do Buds Pro , que foi anunciada junto com o OnePlus Nord 2 e lançada neste verão.

O boato vem de um vazador frequente do OnePlus, Max Jambor (@MaxJmb) no Twitter, que afirma que eles oferecerão cancelamento de ruído como o Buds Pro, mas a um preço mais baixo.

1+ está trabalhando em um novo par de fones de ouvido com preço mais baixo com ANC. Uma espécie de edição Lite do Buds Pro



Eu gosto muito do Buds Pro, então estou curioso para saber o que esses mais baratos têm a oferecer - Max Jambor (@MaxJmb) 30 de agosto de 2021

Além disso, nenhuma informação adicional é fornecida sobre especificações, preços exatos ou detalhes sobre a vida útil da bateria, cores ou design.

Uma vez que eles são considerados uma versão Lite, poderíamos especular que o ajuste e o acabamento dos botões provavelmente terão uma aparência menos premium do que os Buds Pro, que têm uma haste metálica polida.

O Buds Pro também vem com um case portátil muito bacana equipado com carregamento sem fio para conveniência, enquanto os próprios buds apresentam latência muito baixa e suporte para Bluetooth 5.2.

Os fones de ouvido premium do OnePlus também possuem bateria de até 38 horas, incluindo o estojo de carregamento, que está entre os mais duráveis do mercado. Ainda não se sabe se o Buds Pro Lite possui o mesmo nível de bateria.

Uma coisa que será interessante descobrir é o preço. O Buds Pro é vendido por £ 139 no Reino Unido, o que já é bastante acessível para o que está em oferta, então potencialmente isso significa um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros com ANC que estão mais perto da marca de £ 100.