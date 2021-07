Anunciado o OnePlus Buds Pro, os fones de ouvido ANC serão lançados em agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus não é estranho ao mercado de áudio nos dias de hoje, e como parte de seu anúncio Nord 2 divulgou detalhes de um par de verdadeiros fones de ouvido sem fio . Eles são chamados de OnePlus Buds Pro e oferecem ANC inteligente em um verdadeiro design sem fio.

O Buds Pro é uma continuação dos Buds originais , mas traz com eles um pouco mais de inteligência. Ou seja, eles têm um sistema de cancelamento de ruído ativo.

Ao contrário das versões mais antigas do ANC, eles têm um sistema inteligente que ajusta o nível de cancelamento de ruído constantemente em tempo real em resposta ao ruído ambiente ao redor do usuário.

Cada botão possui três microfones para essa finalidade e pode - de acordo com o comunicado à imprensa - filtrar os níveis de ruído de até 40dB quando necessário.

O cancelamento de ruído também se aplica a chamadas de voz, onde os botões foram projetados para reduzir naturalmente o ruído do vento e garantir que sua voz seja ouvida com clareza. E com drivers de 11 mm, OnePlus promete "graves de tirar o fôlego", mas agudos ricos e vocais claros.

A duração da bateria também parece impressionante, com até 38 horas no total, incluindo a bateria no estojo de carregamento, além de carregamento sem fio com certificação Qi para que você possa colocá-lo em uma base de carregamento sem fio.

Como os fones de ouvido, o case foi completamente redesenhado e, juntos, eles oferecem uma aparência mais premium, aprimorada pelo acabamento cromado da haste do fone de ouvido - especialmente nos modelos pretos.

Além do mais, com uma carga rápida de 10 minutos, você pode obter 10 horas de reprodução divididas entre a bateria inicial e o case.

OnePlus também diz que eles estão preparados e prontos para jogos de áudio, com Bluetooth 5.2 e latência de 94ms, você deve descobrir que há muito pouco atraso.

O OnePlus Buds Pro estará disponível para compra a partir de 25 de agosto no Reino Unido, com pré-vendas a partir de 18 de agosto e um preço definido em apenas £ 139 no Reino Unido.

