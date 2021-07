Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus está desenvolvendo um novo par de fones de ouvido e você pode se inscrever para testá-los.

De acordo com o site do laboratório da empresa, OnePlus está procurando pessoas para testar o Nord 2 e "Buds Pro". Além do nome dos fones de ouvido, a empresa não revela muito mais. Presume-se que eles terão cancelamento de ruído ativo, já que eles serão fones de ouvido Pro. OnePlus está definido para lançar o Nord 2 em 22 de julho de 2021 , então esperamos aprender mais sobre o Buds Pro em breve.

Se quiser experimentar o OnePlus Buds Pro antes de serem oficialmente disponíveis, você tem até 17 de julho de 2021 para se inscrever e participar do programa de teste de laboratório da OnePlus.

De acordo com o OnePlus, os aplicativos para testar o OnePlus Buds Pro terminam em 17 de julho de 2021. Os revisores serão anunciados em 21 de julho e os dispositivos serão enviados aos testadores logo em 22 de julho (o mesmo dia do lançamento do Nord 2) com um embargo a seguir em uma data ainda a ser determinada. OnePlus disse que "os revisores receberão os dispositivos em torno da data oficial do evento de lançamento", então é possível que a empresa esteja planejando lançar os fones de ouvido antes do final do mês. Talvez cheguem no mesmo dia que Nord 2? O Pocket-lint o manterá informado.

Acesse o site do OnePlus Lab. Procure e selecione o botão Aplicar em "The Lab - Buds Pro Edition". Preencha o formulário de inscrição e envie-o. Digite seu e-mail, nome de usuário da Comunidade OnePlus, país, ocupação e muito mais. O OnePlus analisará todas as inscrições entre 9 de julho e 17 de julho de 2021. Os vencedores serão anunciados na Comunidade OnePlus em 21 de julho de 2021.

Verifique a seção de perguntas frequentes na parte inferior do site do Lab para obter mais detalhes.