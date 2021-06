Nothings Ear 1 buds será lançada em 27 de julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de Carl Pei, Nothing , apresentará seu primeiro produto em um evento de lançamento em 27 de julho. O Ear 1 será finalmente revelado no final do próximo mês.

Nada não está revelando muito ainda, mas em seu convite à mídia disse que vai "combinar beleza crua e engenharia precisa para uma experiência de som puro".

Por mais agradável e vago que seja, Nothing deu uma dica sobre a aparência de seus produtos e sugeriu fortemente que haverá pelo menos alguns materiais transparentes sendo usados em todo o seu portfólio.

Ao longo dos primeiros meses deste ano, a Nothing forneceu fragmentos de informações sobre seus planos para o (s) próximo (s) ano (s).

Sabíamos desde maio que seu primeiro produto - um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros - se chamaria Ear 1 e foi inicialmente planejado para ser lançado em junho.

Claramente, os planos mudaram um pouco e o produto foi ligeiramente atrasado. Mais recentemente, a empresa anunciou que venderia seus primeiros botões na Selfridges por meio de sua marca Smartech.

Não esperamos que nada pare apenas com os fones de ouvido, mas há muita coisa em jogo no primeiro produto da empresa e muita pressão para obter essa primeira impressão certa.

Com suas mensagens iniciais tratando de eliminar o desnecessário e nos deixar com produtos práticos com designs de aparência icônica, a conversa inicial foi ousada.

O tempo dirá se o primeiro produto fará jus a todo o hype.

Escrito por Cam Bunton.