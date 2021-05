O primeiro par de fones de ouvido chamado Ear 1, da nada, será lançado em junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de Carl Pei, Nothing, lançará seus primeiros fones de ouvido em junho e eles serão chamados de Ear 1. Isso mesmo, você verá um produto chamado Nothing Ear 1 chegando às prateleiras neste verão.

Desde o início , a visão de Pei para Nothing era criar uma empresa e produtos que se concentrassem em ser descomplicados e apenas fizessem seu trabalho sem confusão e atrapalhe.

Claro, essa visão também se estende a um nome. Por mais estranho que seja, é certamente revigorante ver um produto com um nome tão simples como este em um mercado com nomes longos como Momentum True Wireless 2 ou LG Tone Free Wireless Earbuds (FN7) , ou apresentando uma sequência complicada de letras e números como o Sony WF -1000XM3 .

Na verdade, é um esquema de nomenclatura que deve continuar. No anúncio inicial da empresa, Carl Pei afirma que não acredita que ela precise de um nome chique e o escolheu para simplificar, ao mesmo tempo em que essencialmente confirma que o segundo se chamará Ear 2.

Infelizmente, o nome e dados vagos de lançamento são tudo o que temos do Nothing agora.

Há apenas uma vaga sugestão para o design na imagem que acompanha, com o anúncio afirmando que é "ultrassecreto", mas que contará com "notas de transparência, forma icônica e funcionalidade refinada". O que quer que isso signifique.

Fique ligado para mais. Se a Nothing for parecida com a empresa anterior de Carl Pei - OnePlus - ela manterá informações de gotejamento conforme o lançamento se aproxima, para nos manter todos antecipando o primeiro produto oficial do fabricante incipiente.

Escrito por Cam Bunton.