É assim que se parece o primeiro design de fone de ouvido do Nothing

(Pocket-lint) - A nova empresa de Carl Pei, Nothing, ganhou alguma atenção nas últimas semanas. Há muita intriga em torno de qual seria o próximo movimento do ex-CEO da OnePlus.

Já tendo revelado o nome da nova empresa - que é literalmente Nothing - a Pei revelou agora o design do seu primeiro produto: o Concept 1.

O primeiro produto são verdadeiros fones de ouvido sem fio e o design nos lembra um pouco dos alto-falantes transparentes Harmon Kardon Soundsticks.

Cada botão é feito de um plástico completamente transparente com o nome de matriz de pontos impresso dentro e fora em vários pontos.

O ethos por trás da marca é tornar a tecnologia transparente, fácil e conveniente.

Em sua postagem mais recente no blog , Pei fala sobre o que pode remover de seus produtos para destilá-los até o que é essencial e livrar-se da penugem extra.

Ele também diz: "Nós retiramos tudo que é superficial, como marcas desnecessárias na superfície", logo abaixo da imagem de um fone de ouvido com marca em pelo menos dois lugares, então não temos certeza do que isso significa na realidade.

Ainda mais incomum, Pei diz que a influência do design para os botões Concept 1 veio, na verdade, do cachimbo de uma avó. É seguro dizer - no que diz respeito às mensagens iniciais - esta empresa não está sendo totalmente convencional. Mas isso não é uma coisa ruim.

Independentemente do marketing por trás do Nothing, o visual transparente é certamente diferente e ajudará os produtos a se destacarem em um mundo de botões de plástico preto e branco, principalmente com tantas empresas buscando o visual dos AirPods.

Não há planos para lançar seu primeiro produto no verão e de acordo com um porta-voz, o produto do primeiro par não será exatamente assim.

Eles declararam que "Embora os mesmos princípios de design sejam seguidos no desenvolvimento de nossos primeiros produtos e haja semelhanças com o Conceito 1, os produtos finais terão uma aparência diferente."

Podemos esperar ver produtos que compartilham "características semelhantes", como transparência e branding externo mínimo. O Concept 1 está aqui apenas para nos mostrar a filosofia por trás dos produtos futuros.

Atualizamos esta história com mais esclarecimentos e uma citação de Nothing para adicionar contexto.

