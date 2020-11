Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus não é estranho em oferecer ofertas a seus clientes - já que agora é denominado todas as quartas-feiras como OnePlus Day - mas a oferta mais recente é talvez a mais tentadora ainda, com os OnePlus Buds disponíveis por apenas US $ 1 .

Lançados em julho por US $ 80, os primeiros fones de ouvido verdadeiramente sem fio da empresa são um excelente preenchimento de meia e oferecem uma alternativa super e mais econômica aos AirPods da Apple e ao Samsung Galaxy Buds Live.

Se você for rápido o suficiente, eles serão ainda mais adequados ao seu orçamento. E ser rápido é o problema. Como acontece com qualquer coisa que está sendo oferecida por um preço tão absurdamente baixo, há sempre uma armadilha maldita, não é?

Nesse caso, o negócio simplesmente durará até o estoque secar. Não sabemos quantas unidades OnePlus planeja mudar, naturalmente, mas sabemos que ele começará por volta das 11h EST. E se você perder a primeira rodada, outra rodada começará às 13h EST

Isso significa que você terá que acessar o site OnePlus se quiser comprar para si mesmo (ou passá-los como um presente mais caro para um ente querido, talvez) e economizar algum dinheiro.

Quase definitivamente vale a pena o esforço, no entanto. Como Cam Bunton aponta em nossa análise OnePlus Buds , "Os usuários OnePlus que procuram um par de fones de ouvido realmente sem fio acessíveis, sem dúvida, olharão para os Buds. Pelo preço pedido, esses fones de ouvido sem fio oferecem som agradável, conveniência e boa duração da bateria - mais um monte de baixo. "

É provável que os OnePlus Buds também tenham desconto durante a Black Friday , mas, vamos enfrentá-lo, esse é o único negócio que você deseja ganhar durante o período de vendas. Com isso em mente, boa sorte.

Escrito por Conor Allison.