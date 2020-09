OnePlus Buds disse estar chegando em um sabor mais barato em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Passou relativamente pouco tempo desde que a OnePlus lançou seu primeiro par de fones de ouvido sem fio verdadeiros: os OnePlus Buds . Agora, dizem que está preparando um par ainda mais acessível.

O vazador regular do OnePlus @MaxJmb provocou o próximo lançamento no Twitter em seu estilo típico: texto em negrito sobre um gráfico com pouca explicação.

Este teaser junta-se a algumas evidências recentes encontradas no Oxygen OS 11 por XDA Developers que fazem referência ao Buds Z dentro de algumas strings de código.

Muito pouco foi dito sobre os fones de ouvido baratos que supostamente seriam lançados em breve, mas com o OnePlus fazendo movimentos para competir na extremidade inferior do mercado no mundo dos smartphones, faz sentido tentar usar a força de sua marca para trazer concorrência real para o mercado de fones de ouvido de baixo custo também.

Procure por fones de ouvido sem fio verdadeiros de $ 50- $ 100 agora e você provavelmente encontrará um enorme mar de nomes que não reconhece. Para o OnePlus entrar, certamente abalaria as coisas.

Quanto ao nome, não é a primeira vez que vimos um produto de áudio da marca Z. Na verdade, na preparação para o lançamento do OnePlus Nord , o OnePlus lançou um par de fones de ouvido Bullets Wireless Z e, portanto, é muito da marca para a empresa.

Como vimos com o lançamento do OnePlus Nord, no entanto, não é diferente do OnePlus mudar o nome da marca no momento do lançamento. Afinal, esse telefone costumava ser chamado de OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z antes de ser oficial.

Escrito por Cam Bunton.