Os OnePlus Buds são os primeiros verdadeiros fones de ouvido sem fio da empresa

O OnePlus entrou em contato para confirmar que a empresa lançará fones de ouvido sem fio verdadeiros, chamados OnePlus Buds. Nós já sabíamos que eles estavam chegando e vimos imagens e renderizações vazadas (acima), mas na verdade não sabíamos mais do que isso.

E é verdade que ainda não temos tantos detalhes - o OnePlus simplesmente disse que descobriremos mais durante o lançamento do OnePlus Nord em 21 de julho -, mas esperamos que um pouco mais de informação seja divulgado antes, no verdadeiro estilo vazado do OnePlus .

Parece que os botões terão uma bolsa de transporte oval - que será carregada sem fio como seria de esperar - e serão capazes de carregar sem fio de 7,5W. Pete Lau, CEO da OnePlus, diz que os Buds serão adicionados aos equipamentos da OnePlus projetados para "proporcionar aos usuários uma experiência sem ônus".

"Nossos usuários estão procurando a combinação certa de ótima qualidade de som, conectividade contínua e experiência fácil de usar. É exatamente isso que os OnePlus Buds oferecerão".

O verdadeiro mercado sem fio sub-AirPod realmente ficou bastante quente, especialmente em torno da marca de US $ 99 / £ 99, por isso será interessante ver se o OnePlus pode atingir esse preço ou não.