Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O primeiro conjunto de fones de ouvido sem fio verdadeiros do OnePlus está se afastando da marca Bullets e sendo lançado como o OnePlus Buds, se o último boato for sobre o assunto.

Há rumores de que o OnePlus está trabalhando em fones de ouvido sem fio há algum tempo e, durante boa parte desse tempo, não tínhamos realmente um nome para eles.

A sugestão de nomeação dos Buds vem de um vazamento relativamente prolífico do OnePlus no Twitter - @MaxJmb - junto com um gráfico simples em preto e branco de um par de fones de ouvido semelhantes aos AirPods.

Há rumores de que o OnePlus estará lançando um smartphone mais acessível em um futuro próximo, chamado OnePlus Z, e se a empresa estiver preparando novos fones de ouvido, faz sentido revelar esses dois juntos.

Além da nomeação e do prazo de lançamento, pouco foi dito sobre os recursos exatos. No entanto, existem alguns recursos básicos dos fones de ouvido atuais da Bullets que provavelmente serão cruzados para o verdadeiro par sem fio.

Por exemplo, esperamos ver um recurso de emparelhamento fácil quando você usa os OnePlus Buds com um telefone OnePlus, obtendo uma janela pop-up gráfica amigável na tela do telefone.

Da mesma forma, esperamos obter um recurso de reprodução e pausa automáticas quando você os remove dos ouvidos.

Talvez a única coisa que deveríamos esperar definitivamente seja que eles sejam acessíveis em comparação com os fones de ouvido sem fio de grande nome.

A faixa para o pescoço Bullets Wireless Z custa cerca de 50 libras, o que é muito econômico em comparação com fones de ouvido semelhantes de empresas como Sony, Bose ou Sennheiser.

Se os fones de ouvido realmente lançam e têm algum desses recursos está no ar, mas certamente parece que o OnePlus está se movendo nessa direção.

Tendo tornado os fones de ouvido com fita para o pescoço mais baratos e mal mencionando o modelo mais recente no último evento de lançamento, parece algo melhor e um pouco mais caro ao virar da esquina.