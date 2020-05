Auscultadores sem fios verdadeiros OnePlus sugeridos para lançamento em Julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Escrevemos sobre os verdadeiros fones de ouvido sem fio OnePlus há mais de um ano , sem nenhum sinal deles desde então.

No entanto, um novo relatório sugere que talvez não tenhamos que esperar muito mais, pois eles poderiam ser lançados ao lado do OnePlus Z.

E, considerando que há rumores de que o próximo telefone será apresentado em julho, isso indica que os primeiros verdadeiros botões sem fio do OnePlus serão anunciados nos próximos dois meses também.

A linha do tempo vazada vem do vazador do Twitter Max J (via Digit ). Ele postou uma imagem de um par de botões que surpreendentemente se parecem com os AirPods da Apple, juntamente com apenas "julho".

Ele então elaborou no tópico abaixo que as informações vieram de uma "fonte aparentemente confiável".

No entanto, ele também sugeriu que fosse tomado com uma pitada de sal.

Os verdadeiros fones de ouvido sem fio OnePlus foram divulgados pela última vez em dezembro do ano passado , por Max J novamente, mas pouco se sabe sobre eles.

Também não temos mais o nome, embora provavelmente seja algo em torno do apelido do Bullets, com certeza?

Quanto ao telefone OnePlus Z, esperamos essencialmente uma versão "Lite" do OnePlus 8.

Os rumores sugerem que ele chegará a um preço abaixo de 400 libras e uma tela de 6,4 polegadas.