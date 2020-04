Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabemos que o OnePlus está lançando o OnePlus 8 na próxima semana em 14 de abril, mas outra pequena surpresa planejada para o evento on-line veio caindo para o aberto no último dia - o& nbsp; Fones de ouvido sem fio Z Bullets.

No espaço de alguns dias, houve vazamentos de todas as direções desses fones de ouvido bala, que são mais reminiscentes do Beats Xem termos de design.

No início desta semana vimos renderizações de close-up dos próprios fones de ouvido, juntamente com algumas especificações chave, incluindo o carregamento rápido que eles incluirão e uma vida útil estimada inegavelmente impressionante da bateria de 20 horas.

Exclusivo: #OnePlus está lançando fones de ouvido Bullets Wireless Z muito em breve e aqui estão suas principais características.

Esperar carregamento de urdidura e 20 horas (!!) de vida útil da bateria, juntamente com baixa latência e resistência à água.

Para obter mais recursos e especificações, acesse: https://t.co/vdDwvScdbL pic.twitter.com/kpkqmhrtpv — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24)

Agora, mais tiros foram vazados, cortesia de Evan Blass, que revelou o abaixo tiros estilo de vida dos fones de ouvido em ação. Estes confirmam que existem quatro cores nas obras: Menta, Aveia, Preto e Azul. “Aveia” parece claramente branco para nós? Sim, mas seguiremos em frente.

Todas essas informações girando em torno claramente levou OnePlus a tomar nota, bem como - sua conta oficial confirmou que há novos Fones de ouvido balas chegando, embora sem surpresa não confirme todos os detalhes que estão sendo reivindicados.

Uma nova experiência de áudio 10/10 Bullets está chegando em breve. — OnePlus (@oneplus)

Então, parece que descobriremos todos os detalhes dos novos fones de ouvido do OnePlus no evento de lançamento em abril 14, que não é muito tempo para esperar.