Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A OnePlus finalmente lançou o OnePlus 8 Pro , exibindo sua mais recente linha de smartphones, mas havia outra surpresa prevista para o evento online - os fones de ouvido Bullets Wireless Z.

Tínhamos ouvido nas últimas semanas que esses estariam chegando, e o fabricante cumpriu a obrigação, exibindo os novos fones de ouvido de bala, que mais lembram o Beats X em termos de design, exibindo um design de fita para o pescoço.

Um dos desenvolvimentos mais impressionantes feitos pelo Bullets Wireless Z é a inclusão de carregamento rápido e uma vida útil estimada da bateria de 20 horas, com 10 horas de bateria provenientes de apenas 10 minutos de carregamento - o carregamento rápido foi muito muito do foco da apresentação on-line do OnePlus, afinal.

Também recebemos a confirmação de que os fones de ouvido estarão disponíveis em quatro cores: Menta, Aveia, Preto e Azul. "Aveia" parece claramente branco para nós? Sim, mas seguiremos em frente - afinal, não há nada de novo nas convenções de nomeação de maluco.

Eles também são resistentes ao suor e à água, tornando-os um ajuste sólido para quem quer treinar com fones de ouvido.

Os fones de ouvido estão disponíveis para compra agora em algumas cores do OnePlus no Reino Unido, embora ainda não nos EUA, com o preço confirmado em US $ 49,95 ou £ 49,95, que é um preço competitivo para o que claramente se destina a atrair pessoas que não estão procura gastar números triplos em fones de ouvido sem fio verdadeiros.

Claro, também é justo dizer que a prova no pudim para fones de ouvido é a qualidade do som, por isso teremos que esperar para colocar as mãos no Bullets Wireless Z para determinar o quão impressionantes eles são.