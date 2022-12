Os próximos earbuds de nada já estão certificados antes de serem revelados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada ainda não anunciou seus próximos earbuds, mas parece que eles já foram certificados e estão agora no banco de dados do Bluetooth SIG.

Isso significa que é provável que Nada esteja se preparando para anunciar os novos earbuds, provavelmente chamados de Ouvido Nada (2) se as folhas de chá se revelarem corretas. E se assim for, a empresa fundada pelo cofundador da OnePlus, Carl Pei, poderá anunciar seu próximo produto mais cedo do que mais tarde.

A página de certificação mostra um produto que é chamado de Nothing B155 internamente e, enquanto continua, confirma que os earbuds usarão a conectividade Bluetooth 5.2, isso é o máximo que se pode fazer. Além disso, somos deixados a rumores anteriores para tentar descobrir o que está acontecendo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nada do B155 TWS recebe a certificação Bluetooth SIG. Nada B155 TWS recebe a certificação Bluetooth SIG: B157.

Orelha (2)? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku- Mukul Sharma (@stufflistings) 15 de dezembro de 2022

Com base em relatórios anteriores, pensa-se que a Orelha Nada (2) parecerá quase idêntica à Orelha Nada (1) atual que você pode comprar agora mesmo. Não sabemos nada sobre a vida útil da bateria ou qualquer tipo de campainha ou apito que os earbuds atualizados terão que oferecer, infelizmente.

Podemos quase garantir que haverá algo novo aqui, mesmo que seja apenas para garantir que haja uma razão convincente para os clientes atualizarem para o que há de mais recente e maior. Dada a aparência dos earbuds no banco de dados de certificação do Bluetooth SIG, não esperamos ter que esperar tanto tempo antes de obter algum tipo de resposta.

Escrito por Oliver Haslam.