Nada Orelha (bastão) aterrissa com caixa rotativa, design ergonômico e etiqueta de preço acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tendo já provocado em um desfile de moda, nada agora revelou oficialmente seu mais recente produto de áudio: o Ouvido Nada (bastão). Não é uma Orelha (1) substituta, mas uma alternativa para lhe dar a opção de algo um pouco diferente de seu primeiro par.

A mudança mais óbvia é a caixa transparente cilíndrica que gira para abrir e fechar. Isso nos lembra um pouco o estojo de carga que veio com as VerveOnes nos primeiros tempos dos verdadeiros fones de ouvido sem fio.

Não é projetado desta forma apenas para parecer diferente, mas também porque - quando fechado - não abre ao acaso quando você o deixa cair. Você tem que girá-lo deliberadamente para abrir e chegar aos seus botões, o que deve significar que não será tão fácil perdê-los.

Além disso, é um desenho muito parecido com o Nada, ou seja, a caixa é transparente com sólidos acentos brancos e vermelhos.

Os botões em si se parecem muito com a orelha original (1), exceto por um detalhe chave: não há ponta de silicone. Estes são projetados para descansar nas orelhas, como os AirPods básicos, para oferecer uma sensação confortável e fácil de usar que não parece nada invasiva.

Para garantir que você ainda tenha um bom som, nada construiu os gomos com seu próprio driver de 12,6mm, dizendo que ele oferece um ótimo baixo, com três microfones de alta definição embutidos nos gomos trabalhando com um algoritmo para garantir que você obtenha aquele baixo de mesma qualidade, independentemente de como os gomos se ajustam a você.

Não há ANC neste modelo, mas você obtém uma integração perfeita do software com o Nothing Phone (1), com os gomos aparecendo nas placas de ajustes rápidos do telefone imediatamente após o emparelhamento e a conexão, e com a capacidade de ajustar o EQ e ver informações como a duração da bateria sem instalar um aplicativo.

Para aqueles com iPhones e outros telefones Android, você pode baixar um aplicativo e obter a mesma funcionalidade básica.

Com 7 horas de reprodução de música fora da caixa, o Ear (stick) oferece uma boa longevidade, com mais 22 horas oferecidas pela caixa de carga. Os botões são também IP54 classificados contra a entrada de água e poeira.

A partir de 4 de novembro, você poderá comprar a Orelha Nada (bastão), com as gemas inicialmente parte de uma pré-venda limitada a 100 unidades. No Reino Unido, você também poderá comprá-los da Selfridges, FarFetch, John Lewis e da Nothing direct, com a etiqueta de preço fixada a um preço muito razoável de £99.

Escrito por Cam Bunton.