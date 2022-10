Nada provoca 'loucamente legal' Nada fones de ouvido (1)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada pode lançar um par de fones de ouvido no futuro, ou pelo menos está provocando as pessoas com a idéia.



A marca de Carl Pei Nothing has the Nothing Earbuds (1) TWS, o Nothing Phone (1), e em breve lançará os fones de ouvido Nothing Ear (Stick). E embora esse último produto ainda não tenha sido lançado oficialmente (será lançado em 26 de outubro), a empresa está sugerindo que poderia considerar a possibilidade de fabricar fones de ouvido para uso sobre o ouvido. O fundador Carl Pei recentemente tweeted fora um projeto do conceito de fone de ouvido nada criado pela revista online Yanko Design.

Nada, então, repassou o tweet de Pei, e perguntou a seus seguidores: "Vamos fazer barulho?". Não é exatamente uma confirmação, mas certamente parece que a empresa está considerando o lançamento de um conjunto de fones de ouvido.

Os renders retratam um conjunto de fones de ouvido com tiras de LED nos fones de ouvido e nas cores preto e branco. Eles quase parecem um fone de ouvido para jogos. Pei, em seu tweet, chamou o design de "loucamente legal".

Não se esqueça de que nada foi anunciado na semana passada, ela lançará seus fones de ouvido Nothing Ear (Stick) no dia 26 de outubro de 2022 às 19h30 IST. A empresa não revelou as especificações ou características dos fones de ouvido, mas compartilhou o design. Terá um design de brincos sem fio meio auricular e um estojo tipo batom com cortes duplos para abrigar os brincos. Mais informações serão anunciadas sobre os protetores auriculares - incluindo o preço - no evento.

É improvável que nada surpreenda a todos com fones de ouvido tão cedo depois de provocar um conceito online, mas talvez desta vez no próximo ano estaremos cobrindo o próximo lançamento dos fones de ouvido Nothing Head (1).

Embora o Nothing (Over) Ear tenha um toque melhor, se você nos perguntar.

