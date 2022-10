Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A marca relativamente nova da Carl Pei, Nada, fez particularmente bem em passar de, bem, nada para uma entidade conhecida em um curto espaço de tempo.

Seu telefone Nada (1 ) foi um dos dispositivos mais tímidos nos últimos cinco anos ou mais, enquanto seus fones de ouvido (1) criaram o tipo de zumbido que pode levar anos para ser gerado por outros fabricantes.

Agora ele está prestes a revelar um novo produto - algo que já provocou como a Orelha do Nada (bastão).

Veja como você pode assistir ao lançamento em si, mais algumas das coisas que sabemos sobre o bastão até agora.

Quando é o lançamento do Nada Orelha (bastão)?

O evento de lançamento do Nada Orelha (bastão) está programado para 26 de outubro de 2022 às 15h00 BST. Aqui estão os horários e datas internacionais:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Costa Oeste dos EUA - 07:00 PDT

Costa Leste dos EUA - 10:00 EDT

REINO UNIDO - 15:00 BST

Europa Central - 16:00 CEST

Índia - 19:30 IST

Japão - 23:00 JST

Austrália - 01:00 AEDT, 27 de outubro

Onde posso assistir ao lançamento online do Nada?

O Orelha do Nada (bastão) será totalmente revelado no nothing.tech. Não sabemos se também haverá um livestream - se assim for, esperamos hospedá-lo aqui no Pocket-lint mais perto da hora.

Orelha (bastão). Extremamente confortável. Exquisitamente único.



Revelado exclusivamente na pista SS23 de Chet Lo. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nada (@nothing) 22 de setembro de 2022

O que esperar do evento de lançamento do Nada Orelha (bastão)

A Orelha Nada (bastão) já estreou - na passarela SS23 do Chet Lo durante a London Fashion Week. No entanto, saberemos mais sobre os fones de ouvido durante o evento dedicado mais tarde, em outubro.

Como revelado por algumas imagens, é essencialmente um seguimento da Orelha (1) sem fio dentro da orelha, mas com uma pequena protuberância que dança da orelha, como um par de AirPods Apple. Isso explica a parte "pau" do nome.

Os botões também virão com uma "caixa de carga única" que é inspirada nos cosméticos. Nada disse também à Pocket-lint que o produto estará disponível nos EUA e no mundo todo.

Saberemos mais em breve, sem dúvida.

Escrito por Rik Henderson.