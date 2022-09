Nada revela a orelha (bastão) no desfile do Chet Lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apenas dois dias após a publicação de sua enigmática imagem teaser, nada revelou o que é toda a propaganda.

Como muitos suspeitavam, é o novo verdadeiro fone de ouvido sem fio, apelidado de Earbuds(bastão). A marca parece ter deixado cair o "1" para este lançamento.

Os vazamentos sugeriram que estes novos earbuds terão um fator de forma semelhante aos AirPods padrão, renunciando às pontas de silicone para um design que repousa em seu ouvido.

Na verdade nada, a revelação não nos deu muitas informações, em vez disso, apenas nos mostrou a caixa de carga, que corresponde ao design visto nos vazamentos.

Para sustentar ainda mais esta teoria, nada torceu para que a orelha (pau) seja "supremamente confortável". Muitas pessoas acham o estilo AirPods de fones de ouvido mais confortável do que os "botões de silicone", portanto, faz muito sentido para nós.

Orelha (bastão). Extremamente confortável. Exquisitamente único.



Revelado exclusivamente na pista SS23 de Chet Lo. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nada (@nothing) 22 de setembro de 2022

A orelha (bastão) foi revelada na London Fashion Week como parte do desfile da passarela SS23 do Chet Lo, destacando as ambições do design de Nada.

As imagens nos dão uma boa olhada na caixa de carga tubular, que é mais leve e compacta que a orelha (1) e é supostamente inspirada em produtos cosméticos.

A Orelha (bastão) está programada para ser lançada ainda este ano e não duvidamos que seremos alimentados por gotejamento mais informações nas próximas semanas.

Escrito por Luke Baker.