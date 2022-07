Nada Orelha (1) Colar fones de ouvido para lançar ao lado do telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A corrida para o lançamento de seu primeiro smartphone foi marcada por constantes vazamentos e quedas de informações, mas algo que não tínhamos ouvido falar até agora era o potencial de um novo produto de áudio para acompanhá-lo.

Agora temos uma imagem do que parece ser chamado de orelha do Nada (1) Stick, uma nova versão dos earbuds que lançou a marca Nada em meados de 2021.

Se o vazamento na Amazônia estiver certo, devemos ver o lançamento da versão "Ouvido Nada (1) Stick" na próxima semana também com o telefone (1).



- No Silicon Tips (Como os AirPods padrão)

- Novo design de caixa compacta

- Mesmo preço (99 euros)

- Talvez diferença na duração da bateria ou nenhum ANC?#nothing pic.twitter.com/CueH4dvX4E- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 7 de julho de 2022

Os protetores auriculares, no entanto, são conspicuamente diferentes, sem pontas de silicone no show e com um formato de caixa muito diferente, o que provavelmente lhes deu seu nome.

De acordo com o leaker Ishan Agarlwal, os fones de ouvido serão lançados junto com o novo telefone, mas não parece que serão empacotados, em vez disso, sentados como um novo produto ao mesmo preço que os "botões" existentes.

Dada a falta de pontas de silicone, será interessante ver se eles são embalados em alguma característica como o cancelamento de ruído ativo (ANC), ou se eles são apenas uma opção para aqueles que preferem uma vedação menos apertada de seus fones de ouvido.

Escrito por Max Freeman-Mills.