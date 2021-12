Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nada anunciou uma nova Black Edition de seu primeiro produto, os verdadeiros fones de ouvido Ear 1 sem fio . Lançado pela primeira vez no início de 2021, o Ear 1 é o primeiro produto de uma empresa co-fundada pelo ex-OnePlusser Carl Pei.

Desde o início, a mensagem do Nothing tem sido sobre como será diferente do mainstream, e isso começou com o design.

O Ear 1 possui um estojo de carregamento de plástico transparente e plástico transparente ao redor das hastes do fone de ouvido. Exceto que, com a Black Edition, o plástico da caixa tem uma aparência mais escura e esfumaçada.

Como você provavelmente imaginou, a nova versão usa essencialmente um plástico preto fosco em todas as áreas dentro dos botões e do case que foram finalizados com um plástico branco brilhante no primeiro modelo.

O resultado é um produto mais sombrio e escuro que também substitui os elementos de metal prateado por pretos no ímã e na dobradiça da tampa da caixa.

Além das mudanças estéticas, todo o resto é igual à primeira versão. Isso inclui os pontos vermelhos e brancos nos fones de ouvido, denotando as orelhas esquerda e direita, combinados nas bases de carregamento do estojo.

Todos os recursos são idênticos ao modelo branco, o que significa que você obtém os mesmos drivers de 11,6 mm, cancelamento de ruído de três estágios e bateria de até 34 horas (incluindo a bateria no case).

Como foi o caso quando o modelo branco foi anunciado, Nada fará dos primeiros 100 pares uma série limitada em série, todos gravados individualmente de 1 a 100.

A diferença desta vez, no entanto, é que essa tiragem limitada não está sendo vendida na StockX. Em vez disso, ele estará à venda em um quiosque Nothing em Seven Dials, Covent Garden em Londres em 4 de dezembro.

As vendas online regulares começarão a partir de 13 de dezembro às 11h GMT, com um preço muito razoável de £ 99 GBP.

