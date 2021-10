Nada fecha acordo importante com a Qualcomm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nada surpreendentemente tem se apresentado como um disruptivo na indústria de tecnologia desde seu enigmático lançamento no início deste ano. O start-up de Carl Pei foi uma grande notícia desde o início, mas seu último anúncio confirma que dificilmente é um jogador pequeno em campo.

Em primeiro lugar, Nothing vai colaborar com a Qualcomm no futuro, para aproveitar as vantagens da plataforma Snapdragon amplamente usada para melhorar a conectividade em seus dispositivos no futuro.

Além disso, a Nothing acaba de fechar uma rodada de arrecadação de fundos que agregou US $ 50 milhões ao seu valor, mostrando como está crescendo rapidamente, exatamente como os números da indústria previram que aconteceria. Essas duas novidades se combinam para fazer com que Nothing se sinta como uma das "marcas desafiadoras" mais rápidas, para usar a terminologia de Pei, para fazer a transição para um dispositivo elétrico na indústria.

Finalmente, Nothing também apontou para um marco que vai, pelo menos, parte do caminho para justificar esse hype contínuo. Seus excelentes fones de ouvido Ear 1, que nos impressionaram enormemente com sua qualidade de som a um preço competitivo, já vendeu 100.000 unidades desde seu lançamento no verão.

Esse é um número que fica ainda mais impressionante quando você considera seu processo de pedido complicado e restrito, que viu Ear 1 listado em apenas alguns sites selecionados, em vez de em grandes varejistas como a Amazon.