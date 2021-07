Nada Ear 1 é oficial: Ver através dos botões do ANC em um orçamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de construção, a nova empresa Nothing de Carl Pei finalmente anunciou seu primeiro produto oficialmente. É um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros e é chamado de Nothing Ear 1.

Claro, já sabíamos disso antes do anúncio, mas agora temos todos os detalhes para adicionar carne aos ossos do que a empresa havia provocado na corrida para o lançamento.

Como foi dito anteriormente , o que separa o Ear 1 de muitos outros fones de ouvido TWS acessíveis atualmente no mercado é o design.

Há uma forte tendência à transparência nas escolhas dos materiais. A haste de cada fone de ouvido é transparente para que você possa ver através do circuito interno do lado de dentro, enquanto o lado de fora apresenta as coberturas de microfones externos para ANC e chamadas de voz.

O case é igualmente transparente. Você pode ver através da tampa até os fones de ouvido quando eles estão carregando, e ele apresenta covinhas que ajudam a manter os botões no lugar e permite ver o ímã físico que mantém a tampa fechada.

Nada também adicionou um ponto vermelho na base de carregamento para o botão do lado direito, para coincidir com o ponto vermelho no exterior do botão direito em si.

Quanto às especificações, o Ear 1 tem praticamente tudo o que você gostaria de um par moderno de fones de ouvido sem fio verdadeiros. Há um grande driver de 11,6 mm que Nothing diz oferece "som rico e envolvente".

Também existe o ANC, que - junto com o isolamento passivo das pontas de silicone macio - ajudará a reduzir a quantidade de ruído ambiente que você ouve ao ouvir música.

A duração da bateria também promete ser decente, com mais de cinco horas de reprodução de música fora do case e 34 horas incluindo a bateria do case.

Além disso, com o carregamento rápido você pode recarregar rapidamente e - quando ficar totalmente vazio - você pode usar o USB-C para carregar o case ou o carregamento sem fio. Portanto, cole-o em uma base de carregamento ou use o carregamento sem fio reverso em seu telefone (se tiver) e ele será recarregado sem fio.

Cada botão possui controles sensíveis ao toque para controlar várias funções, como reproduzir e pausar música ou ativar o cancelamento de ruído. O aplicativo Ear 1 permite que você personalize isso, além de ajudá-lo a encontrar seus botões caso os tenha perdido.

Nothing Ear 1 será muito acessível quando disponível para compra com um preço de varejo definido em £ 99 no Reino Unido, $ 99 nos EUA e € 99 na Europa.