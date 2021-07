O design da caixa transparente de nada Ear 1 foi revelado, junto com os detalhes da duração da bateria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro lançamento de produto não está previsto para acontecer em breve , e a nova empresa de Carl Pei não está decidida a lançar produtos como todos os outros fabricantes de fones de ouvido. A abordagem é bem diferente.

Como já foi dito desde o início , a Nothing planeja projetar produtos tendo a transparência como tema-chave do design. Isso significa muitos elementos transparentes.

Os primeiros fones de ouvido, chamados Ear 1, serão lançados em 27 de julho e agora, graças a uma entrevista com a Cnet e a listagem da StockX , temos uma imagem mais clara (trocadilho apenas intencional) de como é o case para esses botões.

Como você pode ver nas imagens deste artigo, o case usa um material externo totalmente transparente, enquanto no interior existem dois berços: um para cada fone de ouvido.

A ideia de que você pode ver seus fones de ouvido enquanto eles carregam, além dos pontos vermelhos e pretos na parte interna, torna mais fácil saber qual botão pertence a qual berço.

Há uma cavidade / reentrância bastante grande na tampa que aparentemente foi projetada para manter os botões no lugar e oferecer um lugar para descansar o polegar enquanto você o gira na mão. Portanto, é prático, mas também algo extravagante para os inquietos desfrutarem.

Olhando para a forma dos berços de carregamento, também temos uma noção do design dos fones de ouvido. Parece que há uma haste curta com pontos de carregamento que se prendem a um elemento oval maior.

Todas as partes internas estão escondidas atrás de uma cobertura opaca e branca pura dentro da caixa. Embora essas partes internas possam ser legais de ver, temos a sensação de que não se encaixam perfeitamente no desejo de Carl Pei por um design minimalista e limpo.

Outros detalhes revelados na entrevista com a Cnet incluem a duração da bateria. O Ear 1 oferece até 24 horas de duração da bateria com o ANC ligado (incluindo o estojo de carregamento) ou 36 horas com o ANC desligado.

O case possui uma bateria de 570mAh e suporta carregamento sem fio, então você poderá colocá-lo em seu carregador e carregá-lo via Qi.

Nada Ear 1 será oficialmente revelado em 27 de julho, momento em que teremos uma imagem muito mais clara dos fones de ouvido e do que eles oferecem.