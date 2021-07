Nada mais recente revela preço de fones de ouvido Ear 1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nada está dando continuidade à sua estratégia semelhante à do OnePlus de fornecer detalhes sobre os produtos antes do lançamento.

Porém, sua última provocação é mais do que uma imagem, com alguns detalhes genuínos nos verdadeiros fones de ouvido intra-auriculares sem fio. O Nothing Ear 1 custará £ 99 no Reino Unido e contará com "cancelamento de ruído ativo de última geração".

A nova empresa de Carl Pei também promete "especificações líderes" e uma "experiência de usuário premium", o que poderia ser ótimo por um preço abaixo de £ 100.

Ele os verá competir com concorrentes como o Samsung Galaxy Buds 2 e os AirPods da Apple, ao invés do Sony WF-1000XM4 .

Melhores fones de ouvido Bluetooth com classificação para 2021: Fones de ouvido sem fio superiores Por Mike Lowe · 6 Julho 2021

Anteriormente, a Nothing anunciou que venderá seu novo produto através da Selfridges no Reino Unido, através do outlet Smartech dentro da mundialmente famosa loja de departamentos.

Ela também divulgou uma imagem em close-up dos novos botões, mostrando que eles apresentarão elementos transparentes.

Esperamos receber mais informações em nossas caixas de entrada de e-mail na próxima semana ou depois, conforme a nova marca se prepara para seu evento de lançamento oficial em27 de julho de 2021 .

Será interessante se o ex-chefe do OnePlus, Pei, também apresentar um produto adicional durante o evento, ou se ouvirmos apenas sobre, bem, nada.