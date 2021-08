Os fones de ouvido com cancelamento de ruído Nokia oferecem ANC por menos de £ 100

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HMD Global expandiu sua linha Nokia para além dos telefones móveis - agora oferece um par de verdadeiros in-ear sem fio com ANC.

Os fones de ouvido com cancelamento de ruído Nokia têm drivers de 13 mm (um em cada orelha) e vêm nas cores carvão e polar (azul) por apenas £ 99,99.

squirrel_widget_5805588

Como o nome sugere, a tecnologia de cancelamento de ruído ativo está a bordo para bloquear o ruído ambiente enquanto você ouve música no trajeto. Também existe um modo de transparência para permitir que você ouça o que está acontecendo ao seu redor.

Os botões são classificados como IPX5 para a prova de água e suor, enquanto um estojo de carregamento USB-C incluído fornece 20 horas de tempo de reprodução. Os próprios botões oferecem cinco horas de duração da bateria entre as cargas, perfazendo um total de 25 horas no total.

Uma leitura da duração da bateria pode ser encontrada na frente do gabinete.

Os controles de toque podem ser usados para pausar e pular faixas, bem como atender chamadas, e são compatíveis com assistentes de voz armazenados em seu telefone.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Três pontas de ouvido de tamanhos diferentes estão incluídas (em pequeno, médio e grande).

Os fones de ouvido com cancelamento de ruído Nokia são compatíveis com iOS e Android (além de outros dispositivos com Bluetooth) e podem ser encontrados em Nokia.com . Eles já estão disponíveis.