Como conectar fones de ouvido Bluetooth ao seu Nintendo Switch

Adoramos absolutamente o Nintendo Switch, não há duas maneiras. É uma excelente inovação no mundo dos consoles, sua portabilidade e Joy-Cons oferecem muitas maneiras novas de jogar.

Além disso, ajuda que já haja uma série absoluta de jogos clássicos para o console. Uma de suas poucas desvantagens, porém, é que não foi construído com o áudio sem fio em mente. Isso significa que não há Bluetooth embutido, o que é uma chatice quando se trata de ouvir seus jogos. No entanto, existem algumas maneiras de se conectar a ele através do Bluetooth - continue lendo para descobrir como.

Esta é a solução mais simples, com toda a honestidade, e você pode dizer que ela está em demanda devido a quantas opções existem no mercado no momento. Várias empresas se interessaram pelo fato de que as pessoas desejam áudio sem fio para o Switch e preencheram essa lacuna no mercado.

Esses adaptadores são todos bastante semelhantes, mas vêm em duas versões. Um deles será conectado à porta de carregamento USB-C do Switch para permitir que você ouça o áudio enquanto o usa no modo portátil. O outro será conectado à porta USB do Switch Dock para permitir que você ouça enquanto o reproduz na TV. Pelo nosso dinheiro, o adaptador portátil é o que a maioria das pessoas provavelmente deseja.

Essa opção da Gulikit é uma ótima opção - é confiável e fácil de usar, e, ao evitar um preço baixo, garante que a qualidade da construção seja sólida o suficiente para durar. O melhor de tudo é que evita a questão do encaixe, incluindo um pequeno adaptador que permite que ele funcione enquanto o Switch está na TV.

Com este pouco de kit, qualquer fone de ouvido Bluetooth que você tenha funcionará no Switch, o que significa que você decide com o que você o emparelha. Aproveite esse áudio cristalino, de qualquer maneira!

No entanto, se você não tiver um par de fones de ouvido esperando para cumprir esse objetivo, convém adquirir um fone de ouvido para tocar seu Switch. Alguns deles, de fato, vêm com adaptadores sem fio que você pode usar com o Switch.

O nosso favorito a uma boa distância é a versão mais recente do Arctis 1 Wireless da SteelSeries. Este é um fone de ouvido excelente que não custa muito, mas soa muito bem e é realmente confortável de usar. O melhor de tudo é que ele possui um pequeno adaptador sem fio que você pode conectar ao Switch para obter liberdade de áudio.

Na verdade, é um investimento sensato, porque também tem compatibilidade com os consoles PlayStation da Sony e, na versão mais recente, a linha Xbox da Micrsoft também. Isso significa que você pode realmente ter um fone de ouvido para todas as suas necessidades, o que é uma raridade hoje em dia.