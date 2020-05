Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A tecnologia tornou-se mais conectada e personalizada graças à biometria. Agora, uma patente registrada pela Microsoft mostra que a empresa está estudando a idéia de um fone de ouvido com autenticação de impressão digital.

Isso significa que os Surface Headphones com login biométrico são recebidos? Não exatamente. A patente, que chamou nossa atenção através de uma publicação mais recente do Windows , sugere que este é um recurso para fones de ouvido com fio - como o scanner de impressão digital não está posicionado no próprio fone de ouvido, mas no controlador conectado (onde você normalmente encontra os controles de volume ) - com base nas referências da figura visual no documento.

Então, por que você iria querer um fone de ouvido com um scanner de impressão digital? Não é para bloquear a capacidade de reproduzir áudio, por si só, é mais direcionar o login simplificado com um dispositivo conectado.

O resumo da patente diz: "Fone de ouvido" "modo duplo" equipado com um dispositivo de autenticação de impressão digital. O fone de ouvido pode ser acoplado a um dispositivo eletrônico, como computadores pessoais (PCs) e tablets, e funciona como um acessório de áudio típico para receber Além disso, por meio do aparelho de autenticação de impressão digital associado, o fone de ouvido também facilita o usuário a acessar sua própria conta nesse dispositivo. "

Uma ideia muito útil no mundo do hot-desk ou para aqueles que usam um dispositivo em que o login biométrico não está disponível.

Portanto, não espere ver os Microsoft Surface Headphones - os originais eram ótimos , o acompanhamento é iminente - com um scanner de impressões digitais escondido à vista de todos em um fone de ouvido em breve. Divertido como essa ideia soa.