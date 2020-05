Os fones de ouvido Microsoft Surface 2 proporcionam maior duração da bateria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os auscultadores Microsoft Surface de segunda geração foram divulgados há algum tempo - e agora esses fones de ouvido são oficiais, trazendo maior duração da bateria (até 20 horas por carga) e som aprimorado em relação à versão original.

Como é maio, significa que é a época do ano do Microsoft Build - este ano será um evento somente on-line a partir de 19 de maio - que normalmente seria o cenário dos novos produtos da empresa, incluindo os Surface Headphones 2. O Surface Book 3 também foi anunciado .

Mas voltando aos fones de ouvido. Realmente gostamos do conjunto original de fones de ouvido, em grande parte graças ao design do fone de ouvido rotativo para alternar entre a tecnologia de cancelamento de ruído ativo (ANC). Os Surface Headphones 2 de segunda geração seguem o mesmo princípio, com a capacidade de selecionar entre 13 níveis de ANC.

A qualidade do som também foi aprimorada na segunda rodada, com (acreditamos - com base em vazamentos anteriores) o aptX a bordo para transmissão de som sem fio de alta resolução. Também é possível sintonizar vozes humanas dentro ou fora da mixagem, diz a Microsoft.

Um design atualizado também traz a capacidade de girar os fones de ouvido em 180 graus - o que garante maior conforto ao usar essas latas no pescoço.

O Surface Headphones 2 estará disponível a partir de 12 de maio, ao preço de US $ 249 (conversão direta: £ 200 / € 230) - que custa cem dólares a menos que a versão original. Mais recursos por menos dinheiro? Não posso dizer melhor do que isso!