Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft planeja lançar um par de fones de ouvido de superfície nesta primavera, e novas evidências sugerem que a empresa está no caminho de ainda entregar o produto.

O diretor de produtos da empresa, Panos Panay, anunciou em um tweet em dezembro passado que o Surface Earbuds seria lançado mundialmente na primavera de 2020. Agora, o manual do usuário dos fones de ouvido foi publicado pela Comissão Federal de Comunicações dos EUA, indicando um lançamento iminente.

1/2 Fcc

Os detalhes do manual deslizam gestos para os touchpads dos fones de ouvido de superfície. Os arquivos também incluem uma olhada nas diferentes dicas de fones de ouvido. Outras informações obtidas nos documentos sugerem que o Surface Earbuds terá oito horas de reprodução de música e o estojo de carregamento pode suportar até 16 horas de duração da bateria. O gabinete também será carregado por USB-C. Confira a galeria abaixo para ver os fones de ouvido nos documentos da FCC:

1/3 Fcc

O Surface Earbuds também apresentará ditado para aplicativos do Office, completo com dois microfones em cada botão para ajudar a cancelar o ruído. Eles custarão US $ 249,99 quando forem lançados. Lembre-se de que esse despejo da FCC coincide com outra lista que revelou que os Surface Headphones 2 estão chegando.

Talvez eles sejam lançados ao mesmo tempo? A Microsoft anunciou recentemente datas para o Build 2020, para que possamos vê-las estrearem então.