Fones de ouvido do Microsoft Surface agora disponíveis

Anunciados no final do ano passado, os aguardados Surface Earbuds estão agora disponíveis para encomenda.

A Microsoft apresentou originalmente os Surface Earbuds - sua própria opinião sobre os Apple AirPods - durante um evento em outubro de 2019, mas eles foram inexplicavelmente adiados logo depois.

Eles vêm com interações sensíveis ao toque, grande autonomia da bateria e apresentam integração com o Office 365.

Os Earbuds também possuem recursos específicos do Spotify quando emparelhados com um telefone Android. Você pode reproduzir instantaneamente faixas no Spotify para Android através de um simples gesto no Earbud.

Há dois microfones em cada ouvido para maior clareza de voz ao falar com assistentes virtuais ou ao telefone. E cada fone de ouvido contém, o que a Microsoft chama, som omnisônico.

O estilo circular foi projetado para equilibrar cada botão do ouvido com mais eficiência (do que os AirPods, por exemplo). Enquanto isso, a maior área de superfície (trocadilhos) permite que toques e toques tocem música e executem outras funções.

A duração da bateria é aumentada pelo estojo de carregamento por até 24 horas de tempo de reprodução - oito horas com uma única carga e mais duas cargas no estojo.

Os Earbuds custam £ 199,99 no Reino Unido, $ 199,99 nos Estados Unidos e estarão disponíveis a partir de 12 de maio.