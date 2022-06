Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Master & Dynamic revelou seu mais recente par de fones de ouvido premium com ruído de ouvido em excesso, e eles são chamados de MW75.

Os fones de ouvido MW75 vêm cerca de três anos após seu predecessor, o MW65 e - embora mantendo algumas semelhanças - são uma besta completamente diferente.

Como sempre com a Master & Dynamic, há uma grande ênfase no design e materiais de luxo como vidro, couro, alumínio e pele de cordeiro, tudo combinado em um esforço para fazer um par de fones de ouvido que não só pareça bom, mas que seja confortável de usar.

Como seu predecessor, os fones de ouvido são feitos de alumínio sólido e leve, mas são revestidos na parte externa com uma folha redonda de vidro temperado.

Isto é circundado por alumínio coberto por micro orifícios feitos individualmente, dando-lhe uma estética muito proposital.

A faixa de cabeça e as almofadas auriculares são revestidas em couro macio e almofadadas com uma generosa quantidade de espuma de memória para garantir conforto por longos períodos. Além disso, eles são enviados com um estojo de revestimento duro revestido em feltro.

Quanto ao cancelamento de áudio e ruído, o MW75 tem audição suficiente para excitar qualquer ventilador de áudio.

Cada copo auricular possui quatro microfones para auxiliar no cancelamento de ruído durante a escuta de música e chamadas de voz, e com cancelamento de ruído adaptável pode combinar o nível de cancelamento de ruído com o ruído ao seu redor. Além disso, eles também lutam contra o barulho do vento.

O som é emitido por um par de drivers de berílio de 40 mm que são angulados para fornecer som diretamente em seus ouvidos, enquanto Bluetooth 5.1 e aptX Suporte adaptativo significa uma conexão sólida e sem atraso.

Além disso, eles têm um alcance de cerca de 30 metros ou 100 pés, de modo que você pode deixar seu dispositivo de streaming onde ele está enquanto vagueia pela casa e não perde a conexão.

Por que os fones de ouvido Philips Go são perfeitos para esportes e exercícios Por Pocket-lint International Promotion · 21 Junho 2022

Quanto à duração da bateria, você terá até 32 horas com o ANC desligado ou até 28 horas com ele ativado e uma carga de 15 minutos é suficiente para fornecer 6 horas de tempo de escuta.

Como bônus, eles também vêm com detecção na cabeça, que pode pausar a música automaticamente assim que os fones de ouvido forem removidos de sua cabeça.

Os mais recentes fones de ouvido da Master & Dynamic estarão disponíveis para compra a partir de 28 de junho e vêm em quatro acabamentos diferentes: Gunmetal/Couro Negro, Silver Metal/Couro Cinza, Silver Metal/Couro Marrom e Black Metal/Couro Negro.

Como seria de esperar de um par de fones de ouvido premium, o preço também é premium. Nos EUA, o preço é fixado em 599 euros na Europa e 549 libras esterlinas no Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.