Master & Dynamic entra na guerra de fones de ouvido para jogos com o MG20

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic tornou-se a mais recente marca de áudio de prestígio a mergulhar no espaço do jogo, reconhecendo a alta demanda por produtos de áudio de qualidade para envolver ainda mais os jogadores em seus jogos, sejam multiplayer ou singleplayer.

O fone de ouvido MG20 vem em preto ou branco e facilmente ocupa seu lugar no panteão dos fones de ouvido mais bonitos que já testamos. Ele tem materiais de alta qualidade, desde fones de ouvido de magnésio com almofadas de pele de carneiro até controles de volume de alumínio anodizado.

O microfone boom removível oferece a melhor qualidade de voz possível, mas também há microfones integrados para que você possa usá-lo sem o boom se preferir, e esse é um dos poucos recursos que o tornam um fone de ouvido bastante adaptável para o uso diário de música .

A conectividade Bluetooth também está aqui, mas um dongle USB de baixa latência é a melhor escolha para jogos sem fio em um PC ou console PlayStation 4 ou 5. O som surround 7.1 significa que você terá uma sensação real de imersão e espaço também.

A duração da bateria é de 22 horas com uma carga e, desde os nossos testes até agora, estamos realmente impressionados com a qualidade de construção que o M&D trouxe. Claro, ele tem um preço alto - $ 449 ou £ 429, colocando-o bem no topo do mercado de fones de ouvido.

Os fones de ouvido estarão disponíveis para encomenda a partir de 16 de novembro de 2021.