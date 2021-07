Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic anunciou um novo par de verdadeiros wireless, construindo sobre a base dos elegantes botões MW08 TWS .

O novo par - chamado MW08 Sport - é um pouco diferente dos seus fones de ouvido esportivos usuais e traz alguns materiais premium e um preço premium.

Como o MW08 regular, o corpo tem uma moldura de alumínio forte, mas o exterior é coberto com vidro safira que Master & Dynamic chama de "resistente a estilhaçamento".

Como vimos em vários relógios e câmeras de telefone, o cristal de safira também tem propriedades tremendas de resistência a arranhões, portanto, deve permanecer intocado por um longo tempo.

Mas isso não é tudo. A Master & Dynamic construiu uma caixa de fibra Kevlar para os botões. E isso não é apenas plástico projetado para se parecer com o Kevlar, é o Kevlar real. Isso significa que é incrivelmente durável e leve.

A capa também possui suporte para carregamento sem fio, que funciona com a maioria das bases de carregamento sem fio Qi. Ou você pode usar o recém-anunciado bloco MC100 da M&D, se desejar. Isso fornece até 10 W de potência de carregamento, portanto, carregará seus telefones com facilidade também.

Cada par de botões vem com cinco tamanhos de pontas de silicone, mais dois tamanhos de pontas de espuma. A vantagem deles é que a propriedade de espuma significa que ele se encaixa bem em quase todos os ouvidos, mantendo-o seguro durante os treinos.

Como o MW08 regular, o som é fornecido por grandes drivers de berílio de 11 mm e possui ANC híbrido da Qualcomm para cancelamento de ruído. Crucialmente - para quando você deseja ouvir o que está acontecendo ao seu redor - ele também possui modos de ambiente.

Com 12 horas de reprodução de música fora do case e mais 30 horas fornecidas pelo case de carregamento, o MW08 Sport oferece um desempenho de bateria impressionante.

O MW08 Sport da Master & Dynamic estará à venda a partir de hoje, 27 de julho, com preços fixados em $ 349 nos EUA (£ 329 ou € 349 no Reino Unido / Europa, respectivamente). Se eles forem parecidos com o MW08 normal, o desempenho será fantástico.

Quanto ao bloco de carregamento sem fio MC100 10W, custará $ 69 nos EUA (£ 59 ou € 69 no Reino Unido / Europa).