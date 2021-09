Marshall anuncia Motif ANC e Minor III - dois novos conjuntos de fones de ouvido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você estivesse olhando para o mercado de fones de ouvido sem fio no momento como um fabricante de fones de ouvido, pode pensar que fazer qualquer coisa além de copiar o portfólio da Apple pode ser um jogo de tolos. Não estamos dizendo que essa é a motivação de Marshall com seus dois novos fones de ouvido, mas temos nossas teorias.

Afinal, o Motif ANC e o Minor III são mais do que uma pequena reminiscência dos AirPods Pro e AirPods, com a estética do design de Marshall espalhada por cima deles.

O Motif ANC está preenchendo o lado Pro da gama, trazendo o cancelamento de ruído ativo e uma haste mais curta e agachada para a mesa. Você terá controles de toque em cada fone de ouvido, 4,5 horas de música com ANC de uma só vez e até 20 horas de tempo total de reprodução, incluindo o suco extra do estojo de carregamento, e você pode recarregar o estojo sem fio.

Os fones de ouvido são classificados como IPX5, enquanto o case administra IPX4, então eles são uma aposta decente no lado da durabilidade das coisas. Por £ 169,99, eles reduziram o preço do AirPods Pro, pelo menos (apesar dos negócios).

Passando para o Minor III , enquanto isso, você pode ver a influência dos AirPods normais em grande escala. Eles são mais acessíveis por £ 119,99 e não têm ANC, com um ajuste mais descontraído que não isolará tanto o seu áudio.

Eles ainda têm controles de toque, e você terá cinco horas de reprodução com uma carga, o que significa até 25 horas no total antes de precisar colocar a capa no carregador - ela também funcionará sem fio, se preferir .

Ambos os novos fones de ouvido estão disponíveis para pré-encomenda direto da Marshall agora e serão lançados em 30 de setembro, portanto, eles estarão à venda em breve.

