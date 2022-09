A Logitech G revela o sem fio Astro A30, elegante e com plataforma agnóstica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Astro revelou a última geração de seus fones de ouvido Astro A30 para jogos sem fio.

Este é o primeiro fone de ouvido Astro lançado oficialmente sob a marca Logitech e um que a empresa afirma ser "agnóstico de plataforma". Ele foi projetado para trabalhar com todos os tipos de dispositivos e todas as plataformas com conectividade simultânea multi-dispositivo, sendo um dos principais sorteios.

O Astro A30 Wireless funciona com PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Mobile, iOS e Android. Ele utiliza a tecnologia sem fio Lightspeed da Logitech G para uma conexão de 2,4GHz. Você pode usar o dongle USB-A padrão no PC ou comprar um dongle USB-C separado que você pode usar no PC, Nintendo Switch e seu telefone. Mas também tem conexões Bluetooth e 3,5mm para quando você precisar dele também. Com a capacidade de mixagem em diferentes fontes de áudio.

⦁ Resposta de freqüência: 20-20.000 Hz

⦁ Sensibilidade: 105 dBSPL/mW @1kHz

⦁ Tipo de conector: USB-C

⦁ Faixa sem fio: 15 metros

A empresa diz que tem uma vida útil de bateria épica de mais de 27 horas e pode ser facilmente carregada via USB-C quando você precisar. Embora você também possa mudar para uma conexão de 3,5 mm e continuar a jogar dessa forma, mesmo quando está plana.

Estes A30s também são flexíveis de outras formas. O fone de ouvido tem dois microfones. Um microfone destacável que você pode usar para jogos em casa e um microfone embutido que você pode usar para chamadas telefônicas Bluetooth quando estiver fora e em trânsito.

O headset vem com a escolha de dois esquemas de cores mate - Branco e Marinha - e você tem a opção de personalizar o visual com etiquetas de alto-falantes intercambiáveis e personalizadas para criar seu próprio visual. Há também a promessa de conforto durante todo o dia com "almofadado de espuma de memória confortável" nos fones de ouvido e na faixa de cabeça e práticos fones de ouvido giratórios com força de fixação "just-right".

Isso certamente é um grande estrondo para seu dólar. O Astro A30 Wireless está disponível agora no varejo por 229 dólares ou 249 euros.

