Obtenha o fantástico Astro A50 pelo menor preço hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Astro A50 wireless é um dos nossos fones de ouvido favoritos para jogos, graças a uma excelente combinação de som, conforto e conveniência.

É um fone de ouvido premium com recursos adequados, incluindo 2,4 GHz sem fio, uma estação base de carregamento brilhante, fones de ouvido extremamente confortáveis, áudio Dolby e opções de entrada e saída óptica e de 3,5 mm.

Porém, tudo isso tem um preço. Normalmente, o Astro A50 wireless irá custar-lhe £ 300 de tirar o fôlego. Esta Black Friday , porém, foi agradavelmente descontada com £ 100 arrecadadas.

If the Astro A50 is still a bit too rich for your blood, then not to worry as there are other deals on Astro Gaming products worth a look too. You can see the whole range in both the US and UK here:

Os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído (ANC) 2021 para bloquear o ruído quando você está trabalhando em casa Por Mike Lowe · 25 Novembro 2021

These deals include offers on Astro's wired range too, with headsets that work on PC and console too.

Astro Gaming A40 TR-X - economize £ 40 / $ 50 Embora o desconto possa não ser tão grande, isso ainda é um ótimo negócio em outro fone de ouvido fantástico. Se você não se importa com fios, vale a pena dar uma olhada no Astro A40. Ver oferta