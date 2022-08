Os fones de ouvido LG T90 Tone Free oferecem rastreamento de cabeça Dolby em todo o seu conteúdo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - LG anunciou novos fones de ouvido sem fio Tone Free verdadeiros, com o T90 sentado na posição de bandeira - e oferecendo o primeiro do mundo.

Segundo a LG, estes são os primeiros fones de ouvido a oferecer o Dolby Head Tracking em todo o conteúdo e em todos os dispositivos. Isso significa que você pode tirar vantagem do rastreamento de cabeça, não importa o que você esteja escutando e qual seja o dispositivo de origem.

A idéia é colocá-lo no centro da experiência de áudio, assim, se você desviar o olhar, a paisagem sonora fica onde ela está, sem quebrar a imersão.

O som nem sempre fica onde está, entretanto, após 4 segundos ele se moverá e reorientará com sua cabeça, mas significa que se você estiver jogando um jogo e desviar o olhar por um segundo, o som fica onde você espera que fique.

Isso é apenas uma manchete e há muito mais nos fones de ouvido T90. Eles são projetados para áudio premium, suportando Snapdragon Sound, assim, quando conectados a um dispositivo compatível, você poderá tirar vantagem do áudio de 24-bit 96kHz.

Há o cancelamento ativo de ruído e a promessa de ótimo desempenho do hardware, enquanto a parceria da LG com a Meridian Audio continua, com a sintonia Meridian destes fones de ouvido para aumentar a qualidade do áudio.

Além disso, os T90 vêm com a caixa UVnano da LG, o que significa que eles são limpos com UV quando você os guarda. A caixa não só carrega os fones de ouvido, mas também pode atuar como um transmissor Bluetooth usando o sistema Plug & Wireless.

Isto permitirá que você se conecte a fontes que não possuem Bluetooth, como um sistema de entretenimento em vôo ou equipamento de ginástica, para que você ainda possa usar seus fones de ouvido sem fio. Eles também suportam conexões Bluetooth multiponto.

LG diz que você terá 9 horas de uso (com o ANC desligado) com o estojo fornecendo mais 20 horas de uso.

Ao lado do T90, LG também anuncia os fones de ouvido TF7 e TF8 projetados para esportes.

Os novos fones de ouvido estarão disponíveis a partir do final de agosto, o T90 tem um preço de US$220 / EUR229.

Escrito por Chris Hall.