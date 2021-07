LG Tone Free 2021 atualizado com cancelamento de ruído ativo, mantém a capa UVnano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG anunciou a atualização de 2021 para seus verdadeiros fones de ouvido sem fio Tone Free, fazendo com que a mudança para o cancelamento de ruído ativo.

Isso, além do isolamento físico existente oferecido por esses fones de ouvido e o modo de som ambiente oferecido na geração anterior, cria um conjunto de recursos atraente.

Existem três microfones nesses fones de ouvido para oferecer suporte ao sistema de cancelamento de ruído, mas também há um "modo de sussurro" inteligente, que permite remover um fone de ouvido e sussurrar nele durante as chamadas, para que você possa manter as conversas privadas se estiver em um espaço lotado .

Com uma classificação IPX4, esses fones de ouvido são ótimos em todas as condições, garantindo uma boa qualidade de som graças à colaboração da Meridian.

Outra novidade para 2021 é o processamento espacial de fone de ouvido da Meridian e o 3D Sound Stage. Isso dará a você um áudio mais envolvente, enquanto os drivers agora são maiores. O resultado deve ser uma experiência realmente envolvente, não importa o que você esteja ouvindo.

Existem três níveis de fones de ouvido em oferta, FP5, FP8 e FP9. Os dois últimos modelos vêm com o estojo de limpeza UVnano, dando aos fones de ouvido uma explosão de luz ultravioleta para matar as bactérias quando você os coloca no estojo.

Mas a melhor característica está reservada para o FP9, o modelo top, graças ao modo plug e wireless. Isso permitirá que você conecte o gabinete a outro dispositivo para que funcione como um hub para os fones de ouvido. Isso permite a conexão com um dispositivo que não possui Bluetooth, com a sugestão de que você possa usá-lo para alguns consoles, PCs ou sistemas de entretenimento a bordo.

A duração da bateria é de 24 horas, com os fones de ouvido oferecendo 10 horas de reprodução no estado em que se encontram.

Os novos fones de ouvido LG Tone Free estarão disponíveis a partir de julho de 2021, com preços a confirmar.