(Pocket-lint) - A LG anunciou uma edição limitada de seus fones de ouvido sem fio verdadeiros Tone Free para os apoiadores da Inglaterra usarem durante a Euro 2020 e além.

Como patrocinador oficial da equipe, a LG se associou à FA para criar os fones de ouvido FA4 Tone Free oficiais.

Eles têm "Inglaterra" escrito em azul e vermelho nos fones de ouvido brancos, para representar as cores do time e vêm em uma caixa com o emblema dos Três Leões na frente.

Como os botões Free Tone convencionais do fabricante, as variantes de edição limitada são ajustadas pela marca de áudio britânica Meridian.

Eles suportam isolamento de ruído (em vez de cancelamento de ruído), vêm com três géis de ouvido de tamanhos diferentes e têm um modo de som ambiente. Isso permite que você toque em um dos botões para ouvir melhor o ruído externo, como uma conversa.

Eles são resistentes à água e ao suor e vêm com seis horas de reprodução. Isso é estendido para 18 horas no caso, com duas cargas completas adicionais que podem ser armazenadas.

O case também suporta carga rápida, com uma hora de reprodução disponível para os botões com apenas cinco minutos de carga.

Os fones de ouvido LG FA4 Tone Free já estão disponíveis. Solte £ 99,99 e eles estarão voltando para casa, voltando para casa, eles estarão voltando para casa.

Escrito por Rik Henderson.