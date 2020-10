LG anuncia Tone Free FN7 adiciona ANC à sua gama de fones de ouvido sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG adicionou um novo par de verdadeiros internos sem fio à sua linha Tone Free , e este adiciona ao FN6 ao adotar o cancelamento de ruído ativo.

Este novo par é chamado de FN7 ou, para dar seu nome completo, LG HBS-FN7 e - em essência - estes são essencialmente o FN6, mas com ANC adicionado.

Isso significa que você obtém pontas intra-auriculares de silicone e um design semelhante a AirPods com uma haste curta que leva até o próprio botão que sai de sua orelha e hospeda as antenas e microfones externos.

O que torna esta gama de botões intra-auriculares única é que o estojo de carregamento com o qual são fornecidos está equipado com tecnologia UV para ajudar a matar as bactérias na superfície.

Usando luz ultravioleta, a "eliminação de 99,9 por cento das bactérias E. coli e S. aureus", de acordo com o comunicado de imprensa da LG.

O Tone Free FN7 da LG possui três microfones em cada fone de ouvido projetados para monitorar e captar sons externos para cancelá-los com uma frequência correspondente. Combinado com o cancelamento passivo de ruído das pontas, eles garantem que ruídos externos não o impeçam de curtir sua música.

Os drivers são ajustados pela empresa de áudio britânica Meridian e projetados para oferecer áudio limpo e equilibrado com a opção de ajustá-lo ao seu gosto usando o aplicativo LG Tone Free para Android ou iOS.

Com ANC habilitado, você terá cerca de cinco horas de tempo de escuta fora do case, com mais três carregamentos completos no case. Sem o ANC, você terá cerca de sete horas, portanto, dependendo se você tem ou não o ANC, pode obter um total de até 28 horas de música antes de ter de conectar a caixa para carregá-la.

LG Tone Free FN7 está disponível para compra a partir do quarto trimestre na América do Norte, Europa e Ásia.

Escrito por Cam Bunton.