Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fones de ouvido LG Tone Free trazem um toque um pouco diferente da sua oferta média de fones de ouvido, adicionando um recurso de limpeza embutido.

Anunciado na CES 2020 pela LG , na superfície o case para os fones de ouvido LG HBS-FL7 se parece com qualquer outro e, mesmo em inspeção cuidadosa, você não verá nada que se destaque. No momento em que você coloca os fones de ouvido HBS-FL7 no estojo e fecha a tampa, uma luz UV acende e começa a trabalhar reduzindo os germes na ponta do fone de ouvido.

De acordo com um porta-voz do estande da LG na CES conversando com o Pocket-lint, a maioria dos germes nos fones de ouvido deve ser removida nos primeiros 10 minutos após o caso.

Há muitas vantagens em ter um fone de ouvido sempre limpo, incluindo a capacidade de compartilhá-los com outras pessoas ou de ajudá-lo a combater germes se você os soltar, e ele destaca os fones de ouvido da variedade de fones de ouvido oferecidos por outras empresas como a Bose, Apple, Sony e outros.

Outros recursos dos fones de ouvido LG Tone Free incluem 6 horas de tempo de reprodução, mais 15 horas de reprodução se você usar o carregador embutido e a capacidade de obter uma hora de reprodução de apenas 5 minutos no estojo de carregamento.

Eles também vêm com suporte do Google Assistant, detecção automática de ouvido que detecta quando estão nos seus ouvidos para se conectar imediatamente ao telefone e são resistentes à água e ao suor (IPX4). No entanto, eles não oferecem cancelamento de ruído ativo.

A experiência de áudio foi ajustada pelo Meridian.

Os fones de ouvido vêm em uma pequena bolsa de transporte circular que deve ser fácil de colocar no bolso, será lançada nos EUA e no Reino Unido no primeiro semestre de 2020 e custará US $ 199,99.

