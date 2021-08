Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido T5 II True Wireless da Klipsch foram alguns dos melhores fones de ouvido que usamos em muito tempo quando analisamos no início deste ano, e tínhamos apenas alguns pontos em que pensamos que poderiam ser feitas melhorias.

Parece que a Klipsch não está perdendo o controle - esses pontos já foram tratados na forma do novo T5 II True Wireless ANC. Como o nome sugere, a grande adição é o cancelamento de ruído ativo (ANC), que tornará os fones de ouvido muito mais úteis em viagens ou no trabalho.

Além disso, Klispch construiu uma ampla gama de controles de gestos usando um sistema da Bragi. Ele permite que você controle os fones de ouvido usando movimentos da cabeça, como acenos e sacudidelas, todos ativados contextualmente. Isso parece muito estranho e teremos que ver como funciona, mas pode muito bem ser útil.

Adicionar essas melhorias ao já soberbo perfil de som dos fones de ouvido deve fazer uma combinação muito especial, embora também venha com um aumento de preço decente de £ 379 / € 439 / $ 349 quando for lançado em setembro.

Por fim, a Klispch também está aproveitando a parceria com a McLaren para lançar uma edição especial dos fones de ouvido um pouco mais barulhentos e orgulhosos, com aquela coloração laranja característica. Ele também vem com um carregador sem fio duplo sob medida.

Se isso é suficiente para conquistá-lo, não podemos dizer, mas a versão básica do T5 II True Wireless ANC está em nosso radar para o final deste ano.

